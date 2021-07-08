Таллин, , 11:39 — REGNUM Министерство образования и науки и министерство финансов Эстонии не поддержали проект дополнительного финансирования обучения и развития сельской и провинциальной молодежи. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, отметив, что проект был предложен парламентской фракцией Социал-демократической партии.

Согласно предложению соцдемов, сельским муниципалитетам и городам будут выделены дополнительные средства для поддержки систематического и контролируемого образования по интересам и занятий молодых людей в возрасте от 7 до 19 лет. Всего на эти цели предлагается выделить дополнительно 15 млн евро.

Как заявили в минфине Эстонии, проект не учитывает реальные финансовые ресурсы, которые государство может выделить в рамках бюджета для повышения доступности и разнообразия хобби-образования и занятий по интересам. По мнению министерств, эти расходы снизят гибкость государственного бюджета, а фиксация суммы расходов создает неравноправную ситуацию как внутри, так и за пределами сферы образования. Министерство финансов предлагает обсудить законопроект с Союзом городов и муниципалитетов Эстонии для поиска компромиссного решения.