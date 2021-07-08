Подгорица, , 11:37 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович примет участие в поминовении жертв геноцида 11 июля в Сребренице (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) вместе с заместителем премьер-министра Черногории Дританом Абазовичем, сообщил МИД Черногории.

«По этому случаю представители правительства Черногории еще раз выразят соболезнования семьям погибших, отметив при этом важность достижения справедливости и долгосрочной поддержки выживших, а также важность примирения в региона, укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности, взаимопонимания и солидарности», — говорится в сообщении.