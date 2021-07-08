Киев, , 11:39 — REGNUM Домашний арест не повлиял на ритм работы депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом политик рассказал 8 июля в комментарии журналистам телеграм-канала PavlovskyNews.

«Провожу время с женой и дочерью, постоянно приезжают коллеги по партии, еженедельно проводим заседания стратегического совета партии. Ритм работы не поменялся, работать необходимо», — рассказал он.

Политик уточнил, что домашний арест фактически ограничил его полномочия как депутата Верховной рады — он не может участвовать в работе парламента, а также встречаться с избирателями.

«У власти не получилось и не получится отстранить меня от оппозиционной политической деятельности, она продолжается», — добавил Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт Никита Варламов заявил, что стараниями президента Украины Владимира Зеленского у Медведчука и у его партии поднялся рейтинг.

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