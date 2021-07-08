Киев, 8 июля 2021, 11:39 — REGNUM Домашний арест не повлиял на ритм работы депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом политик рассказал 8 июля в комментарии журналистам телеграм-канала PavlovskyNews.
Политик уточнил, что домашний арест фактически ограничил его полномочия как депутата Верховной рады — он не может участвовать в работе парламента, а также встречаться с избирателями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт Никита Варламов заявил, что стараниями президента Украины Владимира Зеленского у Медведчука и у его партии поднялся рейтинг.
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