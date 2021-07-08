Петрозаводск, 8 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Жители Петрозаводска сегодня, 8 июля, по случаю отмечаемого в России Дня семьи, любви и верности, получили возможность принять участие в путешестввии-игре по парку вдоль берега Французского пруда.

Цитата из группы Российского движения школьников ВКонтакте Игра – путешествие по парку в Петрозаводске

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Как пояснили организаторы — активисты Российского движения школьников (РДШ) в группе «РДШ | Республика Карелия» («ВКонтакте»), это экскурсия с элементами квеста: нужно найти и отгадать 11 загадок. Идея путешествия принадлежит кандидату биологических наук В. Г. Михайленко.

«Загадки и схема размещены в буклете. Все ответы на загадки — это объекты парка: деревья, скульптуры и так далее. В завершении прогулки участники увидят слайд-фильм с верными ответами. и узнают о нашем новом творческом задании», — интригуют в РДШ.

Как сообщало ИА REGNUM, также активисты Российского движения школьников (РДШ) из гимназии №4 посетили ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов». Девушки привезли сладкие подарки и открытки с символом праздника — ромашкой от представителей регионального отделения РДШ.

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