Приштина, , 13:43 — REGNUM Парламент Косово 7 июля принял резолюцию с осуждением «геноцида сербского режима в Сребренице». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В поддержку данного документа высказались 89 из 120 депутатов парламента Косово, представители Сербского списка — самой крупной политической организации сербов в Косово — демонстративно покинули парламент во время сеанса по резолюции.

Документ содержит шесть пунктов:

В первом «осуждается геноцид сербского режима в отношении боснийского населения и все нарушения прав человека».

Во втором констатируется, что в Сребренице и ее окрестностях были убиты свыше 8000 бошняков, среди которых дети и подростки.

В третьем выражается соболезнование выжившим и семьям пострадавших.

В четвертом осуждается тенденция к отрицанию произошедшего в Сребренице и сокрытие мотивов военных преступлений.

В пятом государственным институтам предлагается почтить жертв резни, памятуя, что в Европарламенте 11 июля признано днём памяти жертв геноцида в Сребренице.

В заключении резолюции содержится призыв ко всем государствам нарастить усилия ради того, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Считается, что в июле 1995 года в Сребренице были убиты 8 тысяч боснийских мусульман. Именно причастность к этому преступлению стала причиной осуждения Гаагским трибуналом сербского генерала Ратко Младича и вынесения ему пожизненного приговора. Младич скрывался 15 лет и был выдан в 2011 году.

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