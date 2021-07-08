Белград, , 22:52 — REGNUM В прокуратуре Сербии по военным преступлениям 7 июля сообщили, что собирают новые доказательства, чтобы установить личность убивших братьев Бютючи в 1999 году.

Армия освобождения Косово (АОК) Adam Jones

Как сообщает Радио Свободная Европа (СМИ — иностранный агент), в прокуратуре Сербии заявили, что исполнитель убийства неизвестен.

В Косово обвиняют в убийстве Горана Радосавлевича-Гури, командовавшего базой специальной части по борьбе с терроризмом в рамках министерства внутренних дел Сербии, находившейся в Петровом Селе. 30 июня Радосавлевич был награжден медалью, на что в посольстве США в Сербии отреагировали с возмущением.

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