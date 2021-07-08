Прокуратура Сербии приступила к поиску убийц бойцов УЧК с гражданством США
Белград, 8 июля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. В прокуратуре Сербии по военным преступлениям 7 июля сообщили, что собирают новые доказательства, чтобы установить личность убивших братьев Бютючи в 1999 году.
Братья Агрон, Мехмет и Улл Бютючи — американские граждане косовского происхождения, в 1999 году арестованные якобы за незаконное пересечение границы после завершения бомбардировок Сербии НАТО. Братья были освобождены из тюрьмы, но затем их убили. Останки троих братьев были обнаружены в братской могиле Петрово Село в 2001 году. Они были убиты выстрелом в затылок.
Как сообщает Радио Свободная Европа (СМИ — иностранный агент), в прокуратуре Сербии заявили, что исполнитель убийства неизвестен.
В Косово обвиняют в убийстве Горана Радосавлевича-Гури, командовавшего базой специальной части по борьбе с терроризмом в рамках министерства внутренних дел Сербии, находившейся в Петровом Селе. 30 июня Радосавлевич был награжден медалью, на что в посольстве США в Сербии отреагировали с возмущением.