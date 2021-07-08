Будапешт, , 11:18 — REGNUM Рассматривание Европейским союзом вопроса одобрения вакцин от COVID-19 с идеологической и геополитической точек зрения является «большой ошибкой» Брюсселя. Об этом 8 июля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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«Думаю, большая ошибка Еврокомиссии с самого начала заключалась в том, что она смотрела на вакцины с идеологической и геополитической точек зрения», — сказал он в интервью газете «Известия».

При этом Сийярто отметил, что в период до пандемии коронавируса люди шли в аптеку за лекарством и не смотрели на то, где оно произведено.

«Это новый феномен — спрашивать, кто создал вакцину», — подчеркнул он.

При этом глава МИД Венгрии указал, что венгерские эксперты пришли к выводу о безопасности и эффективности российской вакцины «Спутник V», в числе прочих применяемой для вакцинации населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что странам Европейского союза не следует признавать вакцины от коронавирусной инфекции, которые были созданы в России и Китае.