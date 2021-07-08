Великий Новгород, 8 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В преддверии Дня семьи, любви и верности, активисты Российского движения школьников (РДШ) из гимназии №4 посетили ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов». Девушки привезли сладкие подарки и открытки с символом праздника — ромашкой от представителей регионального отделения РДШ.

Цитата из ВКонтакте В преддверии Дня семьи, любви и верности, активисты РДШ гимназии №4 посетили Новгородский Дом ветеранов

Следите за развитием событий в трансляции: «День семьи, любви и верности: свадеб стало больше — трансляция»

Активное участие в процессе создания открыток приняли ученики школ №14,№34 и гимназии №3.

«Главное, ради чего приехали девочки, это возможность подарить позитив, энергию и хороший настрой. Они справились на отлично, станцевали два флешмоба и пообщались с пожилыми людьми. Бабушки и дедушки были очень бодры и веселы. Два поколения смогли мило и душевно пообщаться», — поделились участники акции.

«Пусть все будут здоровы! Спасибо добрым людям за такие инициативы», — отметила участника группы «РДШ I Новгородская область» («ВКонтакте») Алина Наумова.

Напомним, День семьи, любви и верности — российский праздник, отмечаемый ежегодно 8 июля. Он учрежден в 2008 году и приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака у православных верующих. ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как его отмечают в регионах.