Скопье, , 13:09 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 8 июля сообщили о том, что уже в понедельник, 12 июля, в стране начнется массовая вакцинация, в которой примут участие подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, несовершеннолетних будут прививать препаратом Pfizer. Цель вакцинации — обеспечить очное присутствие учеников в школах в новом учебном году.

Вакцинацию в стране прошли уже около 400 тысяч граждан, из них 240 тысяч получили обе дозы. До конца недели вакцинацию пройдут ещё 60 тысяч человек, повторную вакцинацию пройдут граждане, получившие первую дозу в Сербии.

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