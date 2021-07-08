Джакарта, , 11:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важную роль креативной экономики в кулуарах Социально-экономического совета (ЭКОСОС), сообщает Antara.

«Этот год должен стать импульсом для расширения партнерских отношений и поддержки креативной экономики в рамках глобальных усилий по восстановлению экономики», — заявила глава МИД Индонезии.

Креативная экономика может стимулировать рост и инновации за счет создания рабочих мест и получения доходов, расширения прав и возможностей женщин и молодежи.

«Я рассчитываю на более тесное сотрудничество, чтобы помочь развивающимся странам в полной мере использовать преимущества креативной экономики», — заявила Ретно Марсуди.

Креативная экономика — сектор экономики, основанный на интеллектуальной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, число индонезийских граждан, подвергшихся воздействию коронавируса за границей, увеличилось.

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