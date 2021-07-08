Страсбург, Франция, , 12:50 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 7 июля выступила перед членами Европарламента в Страсбурге с призывом сдержать обещания о расширении, данные Албании, Северной Македонии и другим странам Западных Балкан.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своей речи фон Дер Ляйен напрямую обратилась к словенскому премьер-министру Янезу Янше, изложившему перед евродепутатами приоритеты полугодового председательства Словении в Европейском совете. Глава Еврокомиссии выразила надежду на то, что процесс вступления балканских государств в ЕС «будет активизирован».

Фон дер Ляйен также поддержала словенскую программу по установлению верховенства права и стимулированию доверия налогоплательщиков посредством благого управления.

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