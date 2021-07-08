Кызыл, , 11:04 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг раскритиковал работу министерства труда и социальный защиты республики. Поводом для критики стали задержки выплаты социальных пособий, проблемы с жильём для сирот, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, проблемы с выплатами стали системными, причина которых кроется в работе руководства ведомства. Так, своевременно не были продлены лицензии программы или не заключён договор с другой компанией. В результате сотрудники вынуждены выполнять огромный объём работ вручную.

«До сих пор не могу понять, почему так вышло, что дома для детей-сирот построили, но они простаивают из-за отсутствия электроснабжения. Перекладывают друг на друга обязательства, а в итоге опять же страдает народ. Надо лишь заранее до деталей все просчитать», — добавил он.

Глава региона отметил, что многое в работе министерства остаётся на словах. Владислав Ховалыг также выразил надежду, что с приходом нового руководителя — Эдуарда Сандана «работа ведомства перезагрузится».