Париж, , 10:58 — REGNUM Странам Европейского союза не следует признавать вакцины от коронавирусной инфекции, которые были созданы в России и Китае. Об этом в эфире телеканала France 2 заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

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Он указал на необходимость ограничить список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен «теми вакцинами, в действенности которых мы уверены».

«В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнёрам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — подчеркнул Бон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее норвежское издание Resett призвало Европейский союз признать неэффективность выбранной стратегии вакцинации от COVID-19 и идти на поклон к Москве за вакциной «Спутник V». По мнению авторов издания, стратегия ЕС, при которой Евросоюз даже не рассматривал российский препарат для применения в странах сообщества, а направил своё внимание на вакцины от других разработчиков, дала сбой.