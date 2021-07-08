Новосибирск, , 10:53 — REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области лишило мандата депутата Александра Морозова («Единая Россия»). По словам заместителя председателя Заксобрания Валерия Ильенко, заявление «написано осознанно».

Напомним, что Морозов попал под следствие. В начале июня 2021 года в суде было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения «в виде запрета определённых действий» в отношении депутата.

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«Рассмотрено заявление Александра Морозова о прекращении полномочий депутата. Здесь я должен подчеркнуть, заявление написано осознанно, без всяких разговоров о принуждении. Принято решение предложить депутатам Заксобрания Новосибирской области рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Морозова Александра», — цитируют «НГС Новости» Валерия Ильенко.

В итоге 53 депутата проголосовали за это решение, один оказался против, один воздержался.