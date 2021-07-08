Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Известный в США консервативный ведущий Такер Карлсон оказался объектом слежки со стороны спецслужб за попытку добиться интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает New York Post.

Первоначально Карлсон обвинил Агентство национальной безопасности (АНБ) в отслеживании содержания его писем 28 июня. По его словам, спецслужбы пытались найти на него компромат, с помощью которого они могли бы добиться снятия его популярного телешоу Tucker Carlson Tonight с эфира. В самом ведомстве эти заявления опровергли и заявили, что Карлсон «никогда не был объектом слежки».

7 июля в своей передачи Карлон сообщил, что ему стало известно, что «источники в так называемом разведывательном сообществе рассказали по крайней мере одному репортеру в Вашингтоне, что было в этих электронных письмах, моих электронных письмах».

Карлсон не назвал репортера или СМИ, но Джонатан Свон из Axios сообщил ранее, что ведущий связался с «кремлевскими посредниками в США» по поводу возможного интервью с Путиным. В статье Суона, который периодически посещает программы Fox News, таких как «Special Report», цитируются «источники, знакомые с разговорами».

«В конце этой весны я связался с парой людей, которые, как я думал, могут помочь нам получить интервью с президентом России Владимиром Путиным. Я никому не говорил, что делаю это, кроме моего исполнительного продюсера Джастина Уэллса», — подтвердил Карлсон версию Axios.