Москва, 8 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Сети появились рендерные изображения универсала «ВАЗ-2104» с обновленным дизайном. Изображения машины размещены на сайте Auto.mail.

Авто Mail.ru Рендеры обновлённого универсала «ВАЗ-2104»

Общая стилистика обновлённого «ВАЗ-2104» осталась прежней — у модели остались все те же узнаваемые угловатые формы. При этом передок машины имеет фирменный «Х-дизайн», как у новых моделей Lada.

Вместо стандартных фонарей у дизайнерского авто установлена современная светодиодная оптика. По нижней кромке кузова модели установлены пластиковые накладки. Задний бампер окрашен в цвет кузова.

Также дизайнерская модель выделяется большим клиренсом, 17-дюймовыми колёсными дисками от Lada Vesta Cross и накладками на арки чёрного цвета. Отдельно стоит отметить боковые зеркала со светодиодной полосой сигнала поворотника. Ручки у дверей окрашены в цвет автомобиля.

Ранее руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников сообщил, что перевод популярных моделей Lada в более дорогой сегмент может привести к снижению объёмов реализации машин, однако их рентабельность при этом будет расти.

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