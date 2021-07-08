Москва, , 10:40 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список кураторов госпрограмм (ГП), сообщает 8 июля сайт правительства России.

Новая система управления госпрограммами, предполагающая внедрение института кураторства, была одобрена правительством РФ в мае 2021 года. Под руководством кураторов планируется создание управляющих советов, способных вносить изменения в паспорта программ, поддерживая их в актуальном состоянии.

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Так, за первым вице-премьером Андреем Белоусовым закрепляются программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие транспортной системы», «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Вице-премьер Виктория Абрамченко назначена кураторам ГП «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие рыбохозяйственного комплекса», «Комплексное развитие сельских территорий», «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства», «Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ».

Юрий Борисов будет курировать программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие оборонно-промышленного комплекса», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Космическая деятельность России», «Обеспечение обороноспособности страны», «Обеспечение государственной безопасности», «Обеспечение защиты личности, общества и государства», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Мобилизационная подготовка РФ».

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Вице-премьер Татьяна Голикова займётся управлением реализации программ «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Содействие занятости населения», «Развитие культуры», «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации», «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

В ведении вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко окажутся две программы — «Юстиция» и «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в части развития налоговой и таможенной системы, управления государственным долгом и финансовыми активами РФ. Александр Новак будет курировать ГП «Развитие энергетики», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Управление государственным материальным резервом». Вице-премьеру Алексею Оверчуку доверены программы «Внешнеполитическая деятельность», «Содействие международному развитию», «Национальная система пространственных данных».

Вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назначен куратором государственных программ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

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Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», «Социально-экономическое развитие Калининградской области». У Дмитрия Чернышенко окажутся под контролем программы «Научно-технологическое развитие РФ», «Развитие туризма», «Развитие физической культуры и спорта», «Реализация государственной национальной политики», «Информационное общество».

Напомним, с нового года для каждой программы и её элементов будет действовать перечень значимых показателей, связанных с национальными целями развития. Кроме того, будет выделена проектная часть, предусматривающая исполнение задач в определённые сроки с известной заранее датой завершения. Например, финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры. При этом программы сохранят процессные, реализуемые на постоянной основе мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, практика кураторства российских регионов оправдала себя, и в дальнейшем эта работа будет углублена, заявил президент России Владимир Путин.

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