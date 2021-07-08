Владивосток, , 10:38 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена пока не дала России ответа на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом 8 июля во время выступления в Дальневосточном федеральном университете заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Новая администрация в Вашингтоне пока ещё не ответила на наши напоминания. Но они рассматривают это предложение», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров считает, что Великобритания «как всегда, ждёт, чего скажут Соединённые Штаты».

«Мы к этому привыкли, это известное дело», — отметил российский министр.

Он также добавил, что Китай и Франция активно поддержали идею проведения такого саммита.

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Как сообщало ИА REGNUM, провести саммит лидеров пяти стран, постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — в январе 2020 года в ходе своего визита в Иерусалим предложил президент РФ Владимир Путин. Готовность принять участие в такой встрече выразили все страны.

В начале июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подвижек в организации саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН пока нет.