Браззавиль, , 10:37 — REGNUM Представитель МИД Южной Кореи Хам Сан Ук посетил с 5 по 8 июля Демократическую Республику Конго, где встретился с высокопоставленными лицами страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе визита в Африку, южнокорейский дипломат встретился с президентом ДР Конго Феликсом Чисекеди, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества между странами в таких областях, как образование, здравоохранение, энергетика.

Представитель Южной Кореи также провёл встречу с главой МИД ДР Конго Кристофом Лутундула Апала, с которым также обсудил пути развития сотрудничества в сфере политики, экономики, а также сотрудничества на международной арене.

Стороны также договорились возобновить переговоры по пересмотру соглашения по вопросам инвестиций, подписанного в 2005 году.