Владивосток, , 10:26 — REGNUM Внесение поправки о недопустимости фальсификации истории в Конституцию России было сделано крайне своевременно. Об этом, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что попытки переписать прошлое и пересмотреть итоги Второй мировой войны предпринимаются всё чаще.

«Множатся попытки переписать наше прошлое и пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить роль нашей страны в разгроме нацизма, а то и вообще поставить на одну доску Советский Союз с гитлеровской Германией, поэтому особо своевременна поправка в Конституцию о недопустимости искажения исторической правды, недопустимости умаления подвига народа при защите Отечества», — подчеркнул Лавров.

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«Мы, наследники великих побед, последовательно исходим из непрерывности многовековой единой летописи Родины и бережно храним наследие предков, заработанное очень-очень дорогой ценой», — добавил российский министр.

Лавров также уверен, что попытки переписать историю на Западе будут продолжаться и дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Поправки внесли в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Закон принят в рамках реализации новых положений Конституции РФ.