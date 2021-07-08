Владивосток, 8 июля 2021, 10:26 — REGNUM Внесение поправки о недопустимости фальсификации истории в Конституцию России было сделано крайне своевременно. Об этом, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что попытки переписать прошлое и пересмотреть итоги Второй мировой войны предпринимаются всё чаще.
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Лавров также уверен, что попытки переписать историю на Западе будут продолжаться и дальше.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Поправки внесли в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Закон принят в рамках реализации новых положений Конституции РФ.