Мэру Ярославля напомнили о совести
Ярославль, 8 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Глава исполкома Ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Ямщиков прокомментировал слова мэра Ярославля Владимира Волкова о «балагане», который устраивают политические противники главы города. Комментарий Ямщиков разместил в социальной сети Facebook.
Напомним, Волков написал, что на него «вылили ушаты грязи и подорвали его деловую репутацию ради сиюминутных политических выгод». А критику депутата муниципалитета Анатолия Каширина он назвал «каширинским балаганом».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура уличила мэра в нарушении требований антикоррупционного законодательства. Ведомство посчитало, что мэр не сообщил о личной заинтересованности при принятии решений в пользу двух компаний. Депутаты муниципалитета Ярославля посчитали, что знакомые мэру компании не получили никаких преференций от главы города и не стали применять какие-либо меры воздействия.