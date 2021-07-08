Ярославль, 8 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Глава исполкома Ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Ямщиков прокомментировал слова мэра Ярославля Владимира Волкова о «балагане», который устраивают политические противники главы города. Комментарий Ямщиков разместил в социальной сети Facebook.

Страница Игоря Ямщикова в Facebook Игорь Ямщиков

Напомним, Волков написал, что на него «вылили ушаты грязи и подорвали его деловую репутацию ради сиюминутных политических выгод». А критику депутата муниципалитета Анатолия Каширина он назвал «каширинским балаганом».

«Ветеран боевых действий, ветеран Воздушно-десантных войск, кавалер медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством», руководитель областной организации ветеранов-десантников, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат муниципалитета нескольких созывов и наш боевой товарищ Анатолий Каширин, «балаганов» не устраивает. То, что руководитель мэрии использует такие выражения в своё оправдание, пусть остаётся на его совести. Все всё понимают. Ну, а нашему боевому товарищу и Офицеру сил и стойкости! Честь имею!», — написал глава регионального исполкома ОНФ в Ярославской области, председатель правления ярославской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура уличила мэра в нарушении требований антикоррупционного законодательства. Ведомство посчитало, что мэр не сообщил о личной заинтересованности при принятии решений в пользу двух компаний. Депутаты муниципалитета Ярославля посчитали, что знакомые мэру компании не получили никаких преференций от главы города и не стали применять какие-либо меры воздействия.