Тюмень, 8 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Сенатор и депутат Госдумы от Тюменской области вошли в список ста богатейших госслужащих и парламентариев России в 2021 году. Журнал Forbes опубликовал традиционный годовой рейтинг деклараций о доходах.

Пресс-служба Госдумы РФ Александр Ремезков

Пресс-служба «Единой России» Дмитрий Горицкий

На 16-м месте рейтинга Forbes очутился сенатор Совета Федерации от Тюменской области Дмитрий Горицкий с доходом за 2020 год в 849.94 млн рублей. Напомним, с 2001 до 2019 годы Горицкий возглавлял «Запсибкомбанк», который ныне входит в группу «Внешторгбанка».

На 95-м месте рейтинга оказался депутат Госдумы РФ Александр Ремезков из «Справедливой России», представляющий Краснодарский край, Тюменскую и Курганскую области. Совокупный семейный доход парламентария в 2020 году составил 167,7 млн рублей, личный — 164,85 млн рублей. В политику Александр Ремезков пришёл из правительства Краснодарского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинг Forbes составлялся на основе деклараций более 250 ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего показателя выбран семейный доход парламентариев.