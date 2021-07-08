Владивосток, , 10:29 — REGNUM Власти Украины манипулируют своими кураторами на Западе, не выполняя Минские соглашения, и отказываются вести диалог с Донбассом. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 8 июля в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете.

По его словам, Запад пытается «перевернуть с ног на голову гносеологию украинского конфликта». Это происходит наряду с кампанией по переписыванию итогов Второй мировой войны.

Лавров отметил, что Запад стремится оправдать своих подопечных, и это «надолго». А Киев «вертит своими западными кураторами как хочет», по крайней мере в Европе, но слушается США.

Так, Украина пытается подменить Минские соглашения, исказить их суть некими новыми шагами, которые почему-то перекладываются на Россию. При этом Киев категорически не идёт на разговор с Донбассом. Это уже переписывание не истории, а международного права, подчеркнул Лавров.

«Потому что минские договорённости, когда они были одобрены в СБ ООН, обрели силу международного правового документа», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил о ежедневных попытках западных стран вмешаться во внутреннюю и внешнюю политику РФ.

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