Вашингтон, 8 июля 2021, 10:18 — REGNUM В США почти 40 штатов подали иск против компании Google из-за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Politico.
Отмечается, что иск был подан группой из 36 штатов и Вашингтона, округ Колумбия, из-за контроля американской компании над магазином приложений Android.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против глав и основателей компаний Facebook, Twitter и Google.
В ходе президентских выборов аккаунты Трампа в соцсетях были заблокированы, в некоторых случаях с формулировкой «навсегда».
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