Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Петербург в четверг, 8 июля, находится на окраине обширного антициклона. В этот день при переменной облачности существенных осадков не ожидается, а температура воздуха превысит климатическую норму на восемь-девять градусов. Об этом 8 июля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Речная навигация на Неве

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По его словам, днём термометры в Петербурге покажут +30…+32 градуса, по Ленинградской области будет +28…+33 градуса. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.

«В пятницу в Санкт-Петербурге возможны короткие грозовые дожди и +29…+31 градус, в выходные без существенных осадков и близко к рекордным +32…+34 градуса», — подытожил он.

По данным Гидрометцентра Петербурга на 10 часов утра, температура составляла +29,1 градуса.

Напомним, 7 июля в Петербурге был установлен абсолютный рекорд жаркой погоды для этого дня за время метеонаблюдений. Максимальная температура воздуха достигла +31,8 градуса, перекрыв абсолютный максимум дня на 0,4 гр.