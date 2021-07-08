Сакраменто, США, , 10:09 — REGNUM Неизвестный назначил награду за устранение неугодному павлина на известной в США площадке объявлений, после чего птица была убита на юге американского штата Калифорния, сообщает New York Post.

По данным местной прессы, первоначально объявление на сайте Craigslist с просьбой устранить надоедливую птицу было размещено 13 июня. В нем разыскивался «кто-нибудь, кто сможет избавиться от павлина» с припиской, что от животного нужно избавиться «любыми средствами».

Автор объявления, личность которого не установлена, утверждал, что птица впервые появилась в этом районе четыре месяца назад, и жаловался, что ему не давали стать ее крики.

«Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы мы могли выработать стратегию по уничтожению этой птицы, а также согласовать размер компенсации», — говорится в объявлении.

Через две недели птица, получившая кличку Мистер П, была найдена с огнестрельными ранениями.

В Управлении шерифа округа Гумбольдт заявили, что депутаты расследуют инцидент и что «потенциальный подозреваемый» выявлен.

«В настоящее время расследуются следующие преступления: жестокое обращение с животными и сговор с целью совершения преступления», — заявили правоохранители.