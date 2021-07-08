Сакраменто, США, 8 июля 2021, 10:09 — REGNUM Неизвестный назначил награду за устранение неугодному павлина на известной в США площадке объявлений, после чего птица была убита на юге американского штата Калифорния, сообщает New York Post.
По данным местной прессы, первоначально объявление на сайте Craigslist с просьбой устранить надоедливую птицу было размещено 13 июня. В нем разыскивался «кто-нибудь, кто сможет избавиться от павлина» с припиской, что от животного нужно избавиться «любыми средствами».
Автор объявления, личность которого не установлена, утверждал, что птица впервые появилась в этом районе четыре месяца назад, и жаловался, что ему не давали стать ее крики.
Через две недели птица, получившая кличку Мистер П, была найдена с огнестрельными ранениями.
В Управлении шерифа округа Гумбольдт заявили, что депутаты расследуют инцидент и что «потенциальный подозреваемый» выявлен.