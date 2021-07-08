Сингапур, , 10:07 — REGNUM Правительство Сингапура ослабит ряд ограничений, введенных в стране, начиная с 12 июля, сообщает CNN Indonesia.

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Министерство здравоохранения Сингапура объявило, что жители cмогут посещать рестораны и кафе. Другие ограничения также будут ослаблены примерно в конце июля, когда более 50% населения страны будет полностью привито от коронавируса.

В общей сложности 2,16 млн жителей Сингапура или 37,8% прошли полную вакцинацию.

Власти Сингапура намерены привить всех граждан страны к августу 2021 года.

С начала пандемии в Сингапуре выявили 62 640 случаев заражения SARS-CoV-2 и 36 случаев смерти.

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