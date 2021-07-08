Владивосток, , 10:06 — REGNUM Некоторые российские либералы уверены, что Россия могла бы не поднимать шумиху из-за инцидента с заходом британского эсминца Defender в российские территориальные воды в Чёрном море у берегов Крыма. Об этом, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, либералы предлагали «проглотить прямое оскорбление, напевать на волеизъявление крымчан, которые выбрали сначала независимость, потом воссоединение со своей исторической родиной».

Лавров считает, что западные страны пытаются повлиять на чувство патриотизма граждан России через некоторых либералов в России. В качестве ещё одного примера он привёл комментарии в либеральной среде во время учений российской армии недалеко от границ с Украиной. По его словам, западные коллеги представили дело так, будто они пригрозили Москве, а она отвела свои войска.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский корабль Defender вторгся в территориальные воды России в районе Крыма. После предупредительных выстрелов со стороны российских пограничных войск эсминец ВМС Британии поспешил уйти в нейтральные воды.

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Президент РФ Владимир Путин назвал вторжение эсминца британских ВМС Defender в территориальные воды России «совершенно очевидной» провокацией, в которой, по его данным, наряду с Британией участвовали и США.

Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, провокация с эсминцем Defender в Чёрном море — это попытка США и Великобритании вскрыть российскую систему береговой обороны.