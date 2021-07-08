Ярославль, 8 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Переславском районе Ярославской области двое мужчин 56-ти и 46-ти лет из Тверской области совершили несколько краж автомобилей. Об этом сообщает управление МВД России по Ярославской области.

УМВД России по ЯО

«Следствием установлено, что летом 2020 года обвиняемые, находясь в Тверской области, договорились о совершении хищений дорогостоящих автомобилей, для чего специально приезжали в город Переславль-Залесский Ярославской области», — сообщили в МВД.

Для задуманной «работы» мужчины через Интернет купили рации, подложные государственные регистрационные знаки, а также специальные технические средства.

«Установлено, что обвиняемые выслеживали нужный автомобиль, приезжали за ним на собственном автомобиле и, разбив боковое стекло, проникали в салон. Затем меняли номерные знаки и разбитое стекло. Один из обвиняемых двигался впереди похищаемого автомобиля «Тойота» и в случае опасности предупреждал второго об экипажах ДПС ГИБДД по рации», — пояснили в МВД.

Всего мужчины успели совершить 4 кражи «Тойот» в Переславле, прежде чем их поймали. Стоимость одного такого автомобиля варьируется от 1 до 1,5 миллионов рублей.

Задержали воров были в декабре 2020 года. Сейчас уголовное дело передано в суд, мужчин будут судить по двум статьям — за кражу в особо крупном размере и за использование фальшивых номерных знаков на автомобилях для сокрытия преступления.