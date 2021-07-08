Берлин, 8 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Сети обнародованы шпионские фотографии электрического фургона ID. BUZZ во время его серийного тестирования. Снимки размещены на сайте CarsCoops.

Carscoops Volkswagen ID.BUZZ

Журналистам удалось заснять модель на дорожных испытаниях в Альпах. Судя по наклейке на задней двери Bremsentest, автопроизводитель проводит тестирование тормозов автомобиля.

Ожидается, что электрокар будет выглядеть более изящно по сравнению со своей бензиновой версией. Несмотря на то, что салон на фото не просматривается, ожидается, что он будет таким же, как и у предшественника.

Электромотор модели, вероятно, будет запитываться от различных аккумуляторных батарей производительностью от 48 до 111 кВт-ч. Запас хода автомобиля будет около 550 км.

Стоит отметить, что в компании уже планируют оснастить фургон автопилотом. Это произойдет ориентировочно в 2025 году.

Ранее дилеры Volkswagen в Германии начали продажи нового 320-сильного универсала Golf R Variant. Автомобиль получил большой дорожный просвет и вместительный багажник на 1642 литров (со сложенными задними сиденьями).

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