Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Президент США Джо Байден должен отдать приказ о «серьезной кибератаке» по России в ответ на действия хакеров против сотен американских компаний, заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди 7 июля в эфире телеканала Fox News.

«Президент Байден сказал Путину прекратить кибератаки», — подчеркнул Кеннеди. — Кибератаки продолжаются. Ему нужно ударить по Путину серьезной кибератакой».

«Не правильно отвечать злом на зло, но так хотя бы можно сравнять счеты», — добавил сенатор.

Ранее, 7 июля, Байден заявил журналистам, что лично отправит сообщение Путину после того, как его проинформируют о недавней кибератаке, которая затронула сотни компаний по всему миру в преддверии праздничных выходных 4 июля. Базирующаяся в России киберпреступная группа REvil взяла на себя ответственность за атаку вымогателя и требует, чтобы ей заплатили $70 млн в биткойнах, чтобы вернуть данные компаниям.

Байден заявил 6 июля, что нападение «нанесло минимальный ущерб американскому бизнесу», и добавил, что разведывательное сообщество все еще ведет расследование. В тот же день Республиканский национальный комитет заявил, что один из его подрядчиков был взломан, но не сказал, кем был, и добавил, что доступ к данным получен не был.