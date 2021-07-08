Сеул, , 09:47 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 8 июля телефонные переговоры со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Особое внимание было уделено вопросам продвижения мирного процесса в регионе, а также договорённостям, достигнутых президентами Южной Кореи и США в ходе саммита 21 мая в Вашингтоне.

Известно, что переговоры между представителями двух стран состоялись спустя две недели после визита Сон Ким в Сеул.