Владивосток, , 09:40 — REGNUM Если на Таджикистан нападут со стороны Афганистана, это немедленно обсудит Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 8 июля в Дальневосточном федеральном университете, выступая с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

«Если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ», — подчеркнул Лавров.

Глава российской дипломатии напомнил, что Россия и Таджикистан — союзники по Договору о коллективной безопасности, военная база России есть Таджикистане. Разумеется, Москва свои обязательства выполнит, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние две недели военнослужащие правительственных войск Афганистана несколько раз вынужденно отступали в Таджикистан из-за столкновений с отрядами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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