Вильнюс, , 09:34 — REGNUM Власти Польши помогут Литве справиться с наплывом нелегальных мигрантов, которые прибывают через территорию Белоруссии. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в ходе встречи с главами МИД Литвы и Украины в Вильнюсе.

Министр иностранных дел Польши в ходе выступления добавил, что масштабы наплыва нелегальных мигрантов через Белоруссию представляют проблему не только для Литвы, но и для всего Евросоюза.

«Мы, как и наши литовские коллеги, считаем, что проблема заключается в следующем: мигрантам с Ближнего Востока предлагают приезжать в Белоруссию, оттуда им помогают добраться до белорусско-литовской границы и показывают места, где они эту границу могут в меру безопасно для себя пересечь. Польша обязательно поможет Литве с этим справиться», — заявил Рау.