Владивосток, , 09:27 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для него стало честью предложение президента РФ Владимира Путина войти в общефедеральный список «Единой России». Он отметил, что ведомство тесно сотрудничает с парламентскими партиями, регулярно участвует в брифингах, слушаниях. Об этом рассказал, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете.

«Я получил предложение вместе с другими членами этой пятерки, предложение, которое было сделано президентом Путиным на съезде «Единой России». Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня», — цитирует слова Сергея Лаврова ТАСС.

«Единая Россия», как ведущая партия, в решающей степени играет роль в кодификации важнейших политических решений и в плане обеспечения ратификации тех договоров, которые президент, министры подписывают с зарубежными партнерами, и в плане формулирования основ нашей внешней политики, в плане закрепления законодательно тех доктринальных документов, которые подписывает, одобряет президент», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров отметил, что МИД подробно консультировал «Единую Россию» при работе над поправками к Конституции РФ, касающимися внешней политики страны.

Напомним, «Единая Россия» провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму, 19 июня. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля представители партии подали документы, необходимые для заверения федерального списка и списка кандидатов по одномандатным округам, в Центризбирком.

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