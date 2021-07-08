Грозный, , 09:24 — REGNUM В Чечне с начала полевого сезона в 2021 году разминировано около 1245 гектаров земель в Ачхой-Мартановском районе. Работы проводили саперы Южного военного округа, в соответствии с планом выполнена уже половина объема работ, сообщили 8 июля в пресс-службе округа.

С апреля 2021 года были очищены от взрывоопасных предметов земли сельхозназначения и территории Ачхой-Мартановского лесничества. Всего было обнаружено и разминировано свыше 200 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по разминированию территорий Чечни и Ингушетии проводятся с 2012 года. За это время было обследовано около 23 гектаров земли, обнаружено свыше 40 тыс. взрывоопасных предметов.

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