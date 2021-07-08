Москва, 8 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Предложение о повышении страховых взносов с зарплат свыше 122 тыс. рублей подготовил Минфин России. Об этом 8 июля сообщает Forbes со ссылкой на ряд документов, которые представило ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов РФ

Указывается, что в настоящее время работодатель отчисляет в фонд 22% от зарплаты до тех пор, пока она накопленным итогом не достигнет суммы 1,46 млн рублей, после чего размер отчисления снижается до 10%. Минфин предлагает увеличить этот порог, чтобы возросло количество взносов по обычному, а не льготному тарифу.

При этом уточняется, что в ведомстве полагают, что такое решение позволит привлечь в бюджет государства 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024 году — 45 млрд рублей.

Помимо этого, Минфин РФ предлагает увеличить налогооблагаемую базу по налогу на имущество совокупной стоимостью выше 500 млн руб., облагая владельцев такого имущества налогом по ставке 0,3%.

Как напоминает издание, в настоящее время по общему правилу по ставке 0,1% начисляется налог на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозяйственные постройки, а повышенная ставка в 2% применяется для объектов, кадастровая стоимость которых по отдельности превышает 300 млн рублей и ставка 0,5% применяется для нежилых помещений. По мнению Минфина, вышеуказанная мера позволит приносить бюджету 50 млрд рублей ежегодно.

Кроме этого, отмечается, что всего российский Минфин в рамках так называемой донастройки налоговой системы предлагает девять мер. В них входят такие, как повышение акциза на алкоголь с 2022 года на 10%, введение акцизов на сахаросодержащие напитки, снижение порога беспошлинной торговли до €100 и увеличение в два раза платы за использование радиочастотного спектра.

При этом в ведомстве считают, что такие меры позволят госбюджету получать ежегодно свыше 140 млрд руб.

Подчёркивается, что в профильном ведомстве изданию подтвердили подлинность этого документа, и оно также направило запрос в Минфин РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Министерство труда РФ подготовило поправки в закон «О государственной социальной помощи», согласно которому предлагается привлечь Федеральную налоговую службу к поддержке малоимущих граждан.