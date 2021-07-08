Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Высокоскоростной транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направляется в Чёрное море. Об этом 8 июля сообщил шестой флот военно-морских сил Соединённых Штатов.

https://twitter.com/USNavyEurope/status/1412985570918375424

По данным флота, судно следует в северном направлении в Чёрное море для взаимодействия с союзниками и партнёрами по Североатлантическому альянсу.

Другие подробности не сообщаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 июля к российским границам над Чёрным морем приблизился иностранный самолёт-разведчик. Объект двигался над нейтральными водами. Два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота поднялись в воздух. Их экипажи идентифицировали цель как самолёт Boeing P-8 Poseidon ВМС США.