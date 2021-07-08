Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Власти Грузии оказались неспособны защитить граждан страны от насилия в ходе последних протестных акций, прошедших в Тбилиси. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 7 июля заявил журналистам бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Он прокомментировал недавние выступления представителей секс-меньшинств и тех, кто против ЛГБТ-пропаганды. Сторонники традиционных ценностей тогда проявили агрессию, были пострадавшие.

«Государство не смогло защитить журналистов от массового преследования, не смогло защитить туристов, было просто невообразимо то, что мы видели», — сказал Гахария.

Бывший премьер-министр отметил, что в качестве оправдания представители властей заявили, что участников ЛГБТ-акций предупредили о возможных нападениях. Политик считает, что обязанности государства гораздо шире, и оно не должно «отходить в сторону».

«Это — пик некомпетентности. Оказывается, если государство предупредило о рисках, то за мою физическую безопасность, установление и поддержание конституционного порядка в стране, ответственность несёт кто-то другой», — заявил бывший глава правительства.

Напомним, в Тбилиси на 5 июля анонсировали гей-парад. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. После этого шествие было отменено организаторами. В связи с этим была объявлена акция протеста вечером 6 июля возле парламента. Туда также пришли сторонники традиционных ценностей и пытались сорвать акцию. Кроме того, они сняли флаг ЕС и сожгли его.

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