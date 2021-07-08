Ханты-Мансийск, , 09:11 — REGNUM В рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России в 2021 году вошли три единоросса из думы Ханты-Мансийского автономного округа. Журнал Forbes опубликовал традиционный годовой рейтинг деклараций о доходах.

Степан Пытлаев Пресс-служба отделения «Единой России» в ХМАО

На 46-м месте списка Forbes оказался депутат думы ХМАО Степан Пытлаев с доходами за 2020 год на общую сумму 292 млн рублей. Он является замдиректора по коммерческим вопросам ЗАО «Экос». предприятие занимается производством строительного материала «буролита» из отходов нефтедобычи — бурового шлама. Кстати, Степан Пытлаев числится изобретателем данного стройматериала, и владельцем патента на него.

На 96-м месте составители рейтинга самых богатых парламентариев и госслужащих России разместили депутата думы ХМАО Андрея Осадчука. Его доход, согласно декларации, в 2020 году составил 105,46 млн рублей, общесемейный доход с супругой составил 166,66 млн рублей. Андрей Осадчук является руководителем инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в городах Нягань и Белоярский.

Андрей Осадчук Пресс-служба отделения «Единой России» в ХМАО

Последнюю, сотую строчку списка Forbes занял депутат думы ХМАО Алексей Андреев, задекларировавший за 2020 год доход размером в 161,78 млн рублей. Он является основным владельцем дорожно-строительной компании «Автобан», известной не только в Югре, но и за её пределами. Компания «Автобан» участвовала в крупных миллиардных по стоимости проектах строительства участка Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве, дороги М-7 от Москвы до Уфы, участка скоростной дороги Москва — Санкт-Петербург.

Алексей Андреев Пресс-служба отделения «Единой России» в ХМАО

Напомним, рейтинг Forbes составляется на основе деклараций более 250 ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего показателя выбран семейный доход парламентариев.

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