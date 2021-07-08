Москва, 8 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Производство лекарств в России в натуральном выражении за первые пять месяцев 2021 года сократилось на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные 8 июля приводят «Ведомости» на основании исследования аналитической компании RNC Pharma.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

Согласно этим данным, российские фармацевтические компании выпустили в период с января по май текущего года 1,7 млрд упаковок, что является самым низким показателем с 2018 года, когда за этот же период было выпущено 1,6 млрд упаковок.

В то же время уточняется, что в денежном выражении отгрузки компаний увеличились на 25,9%, до 239,1 млрд руб. И это, в свою очередь, стало лучшим показателем с 2014 года, (при этом более ранних данных нет).

Также отмечается, что сокращение производства лекарств в натуральном выражении первоначально затронуло безрецептурные препараты, их отгрузки снизились на 16%. Вместе с тем производство лекарств, которые выдают по рецепту, уменьшилось только на 1%.

Как отметил главный исполнительный директор компании «Озон фармацевтика» (выпускает азитромицин, левофлоксацин и др.) Андрей Горшков, такое снижение связано с тем, что из-за падения доходов они не покупают в большом количестве препараты из низкого ценового сегмента, предпочитая приобретать более дорогие и современные препараты.

Кроме того, он указал, что отгрузки всех препаратов «Озон фармацевтики» в упаковках, по собственным данным, за пять месяцев 2021 года почти не изменились по сравнению с этим же периодом годом раньше, показав нулевую динамику. При этом в указанный период было продано на 27% больше препаратов стоимостью 300−400 руб.

Помимо того, как считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, еще одной причиной роста прибыли фармкомпаний на фоне падения производства в натуральном выражении стало увеличение выпуска препаратов, которые реализуются через госзакупки.

По словам Беспалова, во время проведения тендеров заказчики предпочитают брать российские дженерики, которые стоят дешевле иностранных лекарств. В то же время на торгах эти препараты стоят дороже, чем в аптеках.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что предпосылок для роста цен на жизненно важные лекарства в России нет.