В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Дата праздника связана с днем памяти святых Петра и Февронии, считающихся покровителями брака в русском православии. Символом Дня семьи, любви и верности, празднующегося с 2008 года, является ромашка. По данным Росстата, за первые четыре месяца 2021 года количество браков в расчете на 1000 человек населения в России увеличилось на 18% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Правда, число разводов возросло еще больше — на 31%. Все новости из регионов о Дне семьи, любви и верности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Символ праздника — ромашки

09:13 08.07.2021 В Омске супружескую пару Чупахиных, прожившую в браке более 70 лет, поздравили с Днём семьи, любви и верности. Читайте также: В Омске поздравили супружескую пару, прожившую в браке 70 лет

09:17 08.07.2021 Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного собрания региона Владимир Варнавский поздравили омичей с Днём семьи, любви и верности. Поздравление опубликовано на официальном сайте областного правительства: «Поздравляем вас с праздником! Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. На протяжении многих столетий их семья служит примером мудрого союза, построенного на крепком фундаменте взаимного уважения, доверия, верности и любви. В Омске, как и во многих российских городах, установлен памятник этой прославленной чете. К нему несут цветы новобрачные, прося святых благословить на долгую и счастливую совместную жизнь. Пусть история Петра и Февронии Муромских вдохновляет всех, кто состоит в браке, бережно относиться друг к другу, сохраняя любовь и согласие! Желаем всем омским семьям взаимопонимания, гармонии и радости!»

09:18 08.07.2021 В День семьи, любви и верности во Владивостоке пройдёт 20 церемоний бракосочетания. Читайте также: Во Владивостоке 8 июля свадебный ажиотаж

09:18 08.07.2021 В районах Хабаровского края в День семьи, любви и верности в ЗАГСах зарегистрируют брак 17 пар. Читайте также: В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности сыграют 17 свадеб

09:19 08.07.2021 Награждение победителей конкурса «Семья года — 2021» в Приморском крае. (сс) Роман Павловский. primorsky.ru

09:19 08.07.2021 На Чукотке в День семьи, любви и верности торжественно наградят многодетные семьи. В честь праздника благодарственные письма от губернатора Романа Копина получат 12 многодетных семей. Читайте также: На Чукотке в День семьи, любви и верности наградят многодетные семьи

09:30 08.07.2021 Досуговые и спортивные программы, посвящённые Дню семьи, любви и верности, пройдут 8 июля в Томской области. В областном департаменте по вопросам семьи и детей заверили, что все мероприятия организованы с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Подробности в материале: В Томской области празднуют День семьи, любви и верности

09:35 08.07.2021 В связи с тем, что участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» в большинстве случаев находятся далеко от своей семьи, организаторы предложили им в День семьи рассказать об общении со своими родными. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Участники конкурса «Твой Ход» расскажут об общении со своей семьей

09:47 08.07.2021 Участие в акции «Семья — там, где я» предлагается принять учащимся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В России пройдет акция «Семья — там, где я»

09:48 08.07.2021 Глава Барнаула Вячеслав Франк 8 июля, в День семьи, любви и верности, обратился к горожанам. В его поздравлении, в частности, сказано: «Усилия органов власти всех уровней сегодня направлены на сохранение и поддержку института семьи, особое внимание уделяется охране материнства и детства. В Барнауле ежегодно открываются новые детские сады и школы, благоустраиваются общественные территории, развивается сеть дополнительного образования детей, реализуются социальные программы. Доброй традицией стало ежегодное вручение медалей «За любовь и верность». В этом году этой наградой отмечены пять барнаульских семей. Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают тепло и забота близких людей!»

09:49 08.07.2021 В 2020 году численность забайкальских детей, рожденных в браке, составила 69% от общего числа родившихся. Такие данные в преддверии Дня любви семьи и верности сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что всего в Забайкальском крае в 2020 году родилось 12 435 младенцев, на 112 детей меньше, чем в 2019 году. В январе — мае 2021 года в Забайкалье на свет появился 4831 ребенок (за пять месяцев 2020 года — 4930 детей). Читайте также: В Забайкалье порядка 30% детей рождаются вне брака

09:49 08.07.2021 В 2020 году в Алтайском крае заключено 11,6 тыс. браков, или пять браков на 1000 жителей. По сравнению с 2019 годом их число сократилось на 1918 (на 14,2%). Такие данные по случаю Дня любви, семьи и верности сообщает территориальное управление государственной статистики. Также отмечается, что для 64,7% мужчин и 64,5% женщин брачный период пришелся на возраст 20−34 года. Ценят семейный уклад и определенность в отношениях люди всех возрастов. Читайте также: Жители Алтайского края стали реже вступать в брак

09:50 08.07.2021 В Приангарье 30% малышей рождается вне зарегистрированного брака, и около половины из них в своем первом документе не имеют записи об отце. Об этом 7 июля сообщает территориальное управление государственной статистики по Иркутской области в преддверии Дня семьи, любви и верности. Статистики также подсчитали, что среди иркутских женщин 16 лет и старше 17,5% — вдовы, 11% — разведены (разошлись), из мужчин соответственно 3,3% и 6,7%. Читайте также: В Приангарье пересчитали внебрачных детей

09:54 08.07.2021 Ряд акций, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, пройдет в день этого праздника во Всероссийском детском центре «Орленок». Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В ВДЦ «Орленок» в День семьи пройдет ряд акций

10:03 08.07.2021 В России в День семьи, любви и верности состоится партнёрская акция «Семейная традиция», которая будет проводиться совместно с Фондом социально-культурных инициатив. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В России в День семьи состоится акция «Семейная традиция»

10:04 08.07.2021 День семьи, любви и верности. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:09 08.07.2021 В поздравлении врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских отмечается, что в регионе предоставляется более 35 различных региональных мер социальной поддержки семей, которые «призваны обеспечить их финансовую и социальную стабильность, а также стимулировать создание новых ячеек общества»: «Но главная мера поддержки, убеждён, находится в самих семьях. Это любовь, верность, уважение, полное взаимопонимание. Именно этим качествам учат нас духовные покровители праздника — святые благоверные князь Пётр и Феврония Муромские, ставшие образцом истинной семьи».

10:10 08.07.2021 8 июля в Чебоксарах на Красной площади состоится выступление творческих семейных династий и союзов. В концертной программе примут участие известные семейные династии артистов и музыкантов, а супругам Демидовым, Филипповым, Радченко и Письменным вручат медали «За любовь и верность».

10:10 08.07.2021 Акцию «Моя семья» запустят в социальных сетях в День семьи, любви и верности, 8 июля, «звёздные пары» — известные артисты и шоумены. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В День семьи пары известных артистов запустят в соцсетях акцию «Моя семья»

10:13 08.07.2021 В горах Карачаево-Черкесии стартовала первая «Семейная смена» на курорте «Архыз». Её участниками стали 200 человек со всех уголков России. Это победители всероссийского конкурса «Большая перемена» 2020 года и их родители. Семейный слет проводится в рамках проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В программе семейного слета на 8 июля запланирован флешмоб «Отдыхать семьей веселее» в честь праздника День семьи, любви и верности. А вечером в этот день будет организован «Вечер семьи», который пройдет у большого костра. Читайте также: В Карачаево-Черкесии стартовала первая «Семейная смена» «Большой перемены»

10:17 08.07.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем семьи, любви и верности. «Семейные ценности объединяют, делают нас сильнее. Любовь, верность, семья, дети — в этом счастье. Важно беречь его», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

10:17 08.07.2021 Торжественное открытие инклюзивной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья состоится в День семьи, любви и верности в городе Ливны Орловской области. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Орловской области в День семьи откроют инклюзивную детскую площадку

10:27 08.07.2021 Фестиваль молодых семей «Ярат» пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани в День семьи, любви и верности. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Татарии в День семьи пройдет фестиваль «Ярат»

10:32 08.07.2021 Финал фестиваля «Семейный фест» будет проведен в День семьи, любви и верности в Липецке. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Липецке в День семьи проведут финал фестиваля «Семейный фест»

10:36 08.07.2021 Торжественная церемония награждения многодетных матерей почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной состоится в День семьи, любви и верности в Смоленске. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Смоленске в День семьи наградят многодетных матерей

10:40 08.07.2021 Глава Чувашии Олег Николаев сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности подписал указ «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике». Он предусматривает дополнительные меры поддержки семей. Подробности в материале: Дополнительные меры поддержки семей приняли в Чувашии

10:43 08.07.2021 В Вологде 8 июля состоится ежегодная церемония чествования семейных пар, которые прожили вместе свыше 40 лет, а также многодетных матерей, приуроченная к Дню семьи, любви и верности. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Вологде 8 июля поздравят семейные пары, прожившие вместе более 40 лет

10:46 08.07.2021 Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днём семьи, любви и верности. По данным статистики, в 2020 году в Калужской области зарегистрировали брачный союз 5486 пар (5,5 в расчете на 1000 человек населения). В 2020 году в области было зарегистрировано рождение 8968 детей. Об этом: Калужский губернатор поздравил земляков с Днём семьи, любви и верности

10:51 08.07.2021 Пятый областной семейный фестиваль «Любовь и верность!» состоится в День семьи, любви и верности в Тобольске. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Тобольске в День семьи пройдет фестиваль «Любовь и верность!»

10:55 08.07.2021 В ЗАГСах Ленинградской области в День семьи, любви и верности будет зарегистрировано 44 брака. Читайте также: В Ленобласти в День семьи, любви и верности заключат брак 44 пары

11:05 08.07.2021 Общественная организация Российское движение школьников (РДШ) создала ко Дню семьи пакет стикеров для мессенджера Телеграм, героями которого стала кошачья семья. Об этом 8 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: РДШ создало ко Дню семьи стикеры с семьей котов для мессенджера Телеграм

11:06 08.07.2021 В День любви, семьи и верности в храме во имя святых Муромских князей в городе Тосно Ленинградской области открыли и освятили памятник Петру и Февронии. Об этом: В День семьи в Ленобласти открыли памятник Петру и Февронии

11:14 08.07.2021 В преддверии Дня семьи, любви и верности, активисты Российского движения школьников (РДШ) из гимназии №4 посетили ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов». Девушки привезли сладкие подарки и открытки с символом праздника — ромашкой от представителей регионального отделения РДШ. Активное участие в процессе создания открыток приняли ученики школ №14,№34 и гимназии №3. Читайте подробнее: Активисты РДШ поздравили с праздником Новгородский Дом ветеранов

11:14 08.07.2021 Памятник Петру и Февронии. Омск. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

11:19 08.07.2021 В Саратовской области за прошлый год выдано почти 9,4 тыс. свидетельств о расторжении брака. По сравнению с 2010 годом число разводов сократилось на 13,3%. Регистрировали отношения в 2020 году около 11,3 тыс. пар, что ниже уровня 2010 года в 1,7 раза. Об этом: В Саратовской области снизилось количество разводов и браков

11:20 08.07.2021 Праздником «Город семьи» отмечают в столице Крыма городе Симферополе День семьи, любви и верности 8 июля. Читайте подробнее: В Симферополе отмечают День семьи, любви и верности

11:29 08.07.2021 Жители Петрозаводска сегодня, 8 июля, по случаю отмечаемого в России Дня семьи, любви и верности получили возможность принять участие в путешествии-игре по парку вдоль берега Французского пруда. Как пояснили организаторы — активисты Российского движения школьников (РДШ) в группе «РДШ | Республика Карелия» («ВКонтакте»), это экскурсия с элементами квеста: нужно найти и отгадать 11 загадок. Идея путешествия принадлежит кандидату биологических наук В. Г. Михайленко. Об этом: В Карелии Дню семьи, любви и верности посвятили путешествие-игру

11:40 08.07.2021 В День семьи, любви и верности 293 участника долевого строительства получили квартиры в Брянске. Многоэтажный дом по улице Степной застройщик должен был сдать ещё четыре года назад, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе правительств региона. Подробности в материале: В Брянске дольщики проблемного дома на улице Степной получили квартиры

12:37 08.07.2021 В Пензенской области в 2020 году узаконили отношения 5986 семей, тогда как в 2019 году вступили в брак 7211 пар. Количество расторжений браков по итогу 2020 года составило 4920 случаев, что меньше показателя предыдущего года на 322 случая. Читайте также: В Пензенской области всё реже создают семьи

12:42 08.07.2021 В Забайкальском крае Дню семьи, любви и верности посвятили акцию «Секрет семейного счастья». Как сообщает 8 июля пресс-служба правительства региона, мероприятие проводит краевая филармония имени О. Л. Лундстрема при поддержке краевого министерства культуры. К примеру, чета Дугаровых рассказала о том, что 18 августа 2021 года их семье исполнится 18 лет. Читайте также: Забайкальцы делятся секретами семейного счастья

12:53 08.07.2021 Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба администрации главы республики. Сообщается, что 8 июля Хабиров вручил многодетным семьям государственные награды России и Башкирии, а также наградил почётной грамотой ученика восьмого класса из Абзелиловского района, который 30 июня спас тонущего ребёнка. Главы Башкирии отметил благодарностью и учителя по технологии и основам безопасности жизнедеятельности, который научил школьника оказывать первую медицинскую помощь. Об этом: Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности

12:57 08.07.2021 Челябинские педагоги Российского движения школьников создали видео ко Дню семьи, любви и верности. Праздник ежегодно отмечается 8 июля. Подробности в материале: В челябинской гимназии записали клип ко Дню семьи, любви и верности

13:13 08.07.2021 Акцию по пропаганде безопасности на водоёмах проведут 8 июля активисты Совета отцов Воронежской области совместно с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Воронежской области, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель Совета отцов Андрей Згонников. Мероприятие «Отцовский патруль» приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Об этом: «Отцовский патруль» вышел на пляжи Воронежа

13:32 08.07.2021 Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба областного правительства. «Семья всегда была хранительницей духовных, национальных и культурных традиций, служила главным связующим звеном между поколениями. И сегодня в нашем сложном и противоречивом современном мире именно семейные ценности служат опорой для человека, основой государства и общества», — сообщил он. Читайте также: Глава Самарской области поздравил жителей региона с Днем семьи

13:39 08.07.2021 В Тюменской области на сегодня проживает более 250 тысяч семей с детьми. В них подрастают 375 тысяч детей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днём семьи, любви и верности. «Семья — это особая и самая важная часть нашей жизни. Именно здесь мы получаем уроки добра, помогаем друг другу. Дети учатся уважать старших, заботиться о пожилых и защищать слабых», — отметил Александр Моор. Читайте подробнее: Тюменский губернатор: «Семья — важная часть нашей жизни»

14:16 08.07.2021 Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей России с Днем семьи, любви и верности. Он высказал свои поздравления 8 июля в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом: Путин поздравил жителей России с Днем семьи, любви и верности

15:05 08.07.2021 Символ праздника — ромашки. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:14 08.07.2021 125 пар подали заявления о желании вступить в брак 8 июля — в День семьи, любви и верности. Об этом говорится в поздравлении главы администрации областного центра, передаёт ИА REGNUM. Подробности в материале: Пожениться в День семьи, любви и верности захотели 125 ростовских пар

16:27 08.07.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил земляков с Днём семьи, любви и верности. Читайте подробнее: Ростовский губернатор: «Чем крепче семья, тем стабильнее всё общество»

17:01 08.07.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев наградил супружеские пары знаком «Во благо семьи и общества». К награждению были представлены 15 пар, одна из которых — семья Цапко из Ростова-на-Дону. Рука об руку они прожили 61 год. Подробности в материале: Ростовский губернатор наградил супругов знаком «Во благо семьи и общества»

18:13 08.07.2021 Невесты. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:02 08.07.2021 В Ижевске на площади Михаило-Архангельского кафедрального собора, у памятника Петра и Февронии Муромским, состоялась торжественная церемония вручения общественных наград в честь Дня семьи, любви и верности. Участниками торжества стали десять семейных пар, которые прожили вместе от 26 до 60 лет. Читайте подробнее: Десять семей в Удмуртии получили медали «За любовь и верность»

19:06 08.07.2021 В Чувашии сегодня, 8 июля, инспекторы ДПС оказали помощь беременной женщине, которая родила ребёнка в машине. Полицейские сопроводили автомобиль до больницы. Об этом: Полицейские в Чувашии помогли родившей в машине женщине

19:52 08.07.2021 Молодым семьям нужно ориентироваться на тех, кто долгие годы бережёт тепло домашнего очага, а также хранит искренность взаимных чувств. Это пожелание им содержится в поздравлении губернатора Челябинской области Алексея Текслера ко Дню семьи, любви и верности. Читайте также: Челябинский губернатор назвал примеры для молодых семей

21:35 08.07.2021 Мероприятие по безопасному поведению на воде, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, состоялось в Воронеже 8 июля. Организаторами мероприятия выступили Главное управление МЧС России по Воронежской области, совместно с Советом отцов Воронежской области, членом Совета отцов — главным государственным инспектором по маломерным судам Воронежской области Владимиром Волковым, при содействии Всероссийского общества спасения на водах, а также аварийно-спасательной службы Воронежской области. Читайте также: В Воронеже в День семьи детям рассказали о безопасности на воде

22:21 08.07.2021 Более 300 пар поженились в ЗАГСах Москвы в День семьи, любви и верности.

22:56 08.07.2021 Пётр и Феврония Муромские (фрагмент)

22:58 08.07.2021 В День семьи, любви и верности губернатор ХМАО сообщила, что с 1 июля 2021 года в Югре введён новый вид сертификата «Буду мамой», который предназначен для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но решивших сохранить беременность. Ведётся прием заявок, и уже определены восемь потенциальных получательниц новой меры поддержки. Читайте также: В Югре внедряется сертификат для матерей в сложной жизненной ситуации

23:00 08.07.2021 В Югре ко Дню семьи, любви и верности трём супружеским парам и семи многодетным матерям вручил орден «Родительской славы», медали Ханты-Мансийского автономного округа «Материнская слава», медали фонда социально-культурных инициатив «За любовь и верность».

06:50 В Ульяновской области в День семьи, любви и верности открыли памятник святым Петру и Февронии. Читайте также: В Ульяновской области открыли памятник Петру и Февронии

06:50 В Челябинске ко Дню семьи, любви и верности открыли ромашковое поле. Акция прошла в городском зоопарке и объединила 70 семей, сообщает пресс-служба мэрии города. Читайте подробнее: В Челябинске ко Дню семьи, любви и верности провели праздник

06:58 В Ульяновской области вступили в силу изменения в областное законодательство, согласно которым для многодетных матерей снижен критерий по трудовому стажу для получения звания ветерана труда: они его могут получить при наличии 20 лет стажа и наград регионального значения.

07:10 Семья. Дарья Антонова © ИА REGNUM