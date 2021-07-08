Киев, , 09:01 — REGNUM Украинский журналист Дмитрий Гордон оценил состояние поездов национальной компании «Укрзализныци» словами «это ужас».

Так, в эфире телеканала «Украина 24» он отметил, что огромное количество поездов в XXI веке «в цивилизованной европейской стране» не оснащено кондиционерами.

«Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри», — отметил журналист.

Гордон подчеркнул, что государственный перевозчик, который должен приносит доход в бюджет, является «насквозь убыточным».

«То, что происходит в «Укрзализныце» — это ворьё на ворье. Это ужас», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что все граждане России, переехавшие в Крым с материковой части РФ, будут выдворены с полуострова в случае захвата Украиной этой территории.

Телеведущий также пригрозил, что Украина конфискует недвижимость, которую российские граждане приобретают в Крыму, поскольку, по его мнению, это якобы «шатко» и «незаконно».

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