Киев, 8 июля 2021, 09:01 — REGNUM Украинский журналист Дмитрий Гордон оценил состояние поездов национальной компании «Укрзализныци» словами «это ужас».
Так, в эфире телеканала «Украина 24» он отметил, что огромное количество поездов в XXI веке «в цивилизованной европейской стране» не оснащено кондиционерами.
Гордон подчеркнул, что государственный перевозчик, который должен приносит доход в бюджет, является «насквозь убыточным».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что все граждане России, переехавшие в Крым с материковой части РФ, будут выдворены с полуострова в случае захвата Украиной этой территории.
Телеведущий также пригрозил, что Украина конфискует недвижимость, которую российские граждане приобретают в Крыму, поскольку, по его мнению, это якобы «шатко» и «незаконно».
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