Лондон, , 08:57 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон поручил министрам оценить условия приобретения Китаем завода полупроводников, принадлежащего компании Newport Wafer Fab. Об этом 7 июля пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

В начале этой недели голландская фирма Nexperia, принадлежащая китайской Wingtech, заявила о намерении приобрести крупнейший в Великобритании завод, который производит чипы для широкого спектра технических продуктов — от телефонов до беспилотных автомобилей. Стоимость сделки оценили в £65 млн (более 6,6 млрд рублей).

«Мы изучаем (условия сделки — ред.). Я попросил советника по национальной безопасности рассмотреть этот вопрос», — сказал Джонсон в парламенте Великобритании. — Мы должны решить, представляет ли продукция, которую они производят, реальную ценность интеллектуальной собственности и интерес для Китая, есть ли реальные последствия для безопасности».

Британские СМИ отмечают, что премьер-министр согласился «взглянуть на условия сделки» под давлением, и после того, как она фактически была одобрена. Так, днём ранее госсекретарь по делам Уэльса, в котором расположен завод, сообщал, что он удовлетворён тем, что возможные риски от поглощения приняты во внимание.