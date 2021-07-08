Рим, 8 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Lamborghini выпустил прощальную версию суперкара Aventador. Об этом заявил глава компании Стефан Винкельман, слова которого обнародовала пресс-служба компании.

Lamborghini Lamborghini Aventador

Суперкар получил название LP 780−4 Ultimae. В общей сложности автопроизводитель планирует выпустить 350 купе и 250 родстеров из прощальной версии.

«Aventador LP 780−4 обозначает последний, самый чистый, вневременной безнаддувный Lamborghini с двигателем V12», — пояснил Винкельман.

Он добавил, что новинка оснащена самым мощным атмосферным двигателем в линейке. Производительность силового агрегата составляет 780 л. с. (720 Нм). Объём мотора — 6,5 литров. До 100 км/ч авто разгоняется за 2,8 секунды, а до 200 км/ч — за 8,7 секунды. Максимальная скорость модели равна 355 км/ч.

Ранее компания Lamborghini провела премьеру 620-сильного суперкара Huracan Super Trofeo EVO2 с широкофюзеляжным комплектом кузова Wild Aero. Автомобиль выполнен в духе модели Lamborghini Countach.

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