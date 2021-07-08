Ижевск, 8 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Первомайском районе Ижевска в результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены три игорных заведения. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Пресс-служба управления МВД по Удмуртии Спецоперация

Все подпольные казино имели отдельный вход, оснащенный массивными железными дверями с магнитным замком, открывающимся дистанционно. Вход в периметр зданий контролировался системами видеонаблюдения. Азартные игры проводились на компьютерном оборудовании.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Ижевску во взаимодействии со специалистами следственного управления СКР по региону были собраны данные, которые позволяют привлечь организаторов к уголовной ответственности.

В ходе спецоперации, которую провели правоохранители при силовой поддержке Росгвардии, указанные казино были ликвидированы. Задержаны пятеро подозреваемых в организации и проведении азартных игр. Трое задержанных водворены в СИЗО. На местах изъяты 39 компьютерных станций, 248 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору»). В управлении отметили, что за совершенное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей или лишения свободы на срок до 4 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье ранее было окончено расследование по уголовному делу против 43-летнего уроженца Тюлбпанского района. Ему вменяют организацию и проведение азартных игр. Следователи считают, что он и его соучастники в июне 2015-го — феврале 2019 года организовали и проводили азартные игры. Это происходило в Оренбурге и Бузулуке. При этом использовали 122 комплекта игорного оборудования.

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