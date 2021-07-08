Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Более внушительный оборонный бюджет нужен Соединённым Штатам, чтобы противостоять «многочисленным угрозам» в сфере национальной безопасности. Об этом говорится в резолюции американского сенатора Рика Скотта, сообщает 8 июля RT.

В представленной им резолюции Скотт призвал администрацию президента Джо Байдена обеспечить армию необходимыми ресурсами. Он полагает, что запланированного оборонного бюджета на 2022 финансовый год не хватит для эффективного сдерживания «врагов».

Сотрудничество с конгрессом, к которому сенат призывает администрацию, позволит обеспечить Вооружённые силы США «всеми необходимыми ресурсами для создания и поддержания подавляющей военной мощи, которую США ожидают и заслуживают», отметил в резолюции Скотт.

Угрозы для нацбезопасности США исходят от разных стран, включая якобы Россию, Иран и КНР. «Враги США» — Куба и Венесуэла — помогают террористам. Кроме того, между США и Китаем разгорелась «новая холодная война».

Сенатор напомнил, что Пентагон запросил на свои нужды в 2022 финансовом году $722 млрд, а администрация президента — на $7 млрд меньше. Такой оборонный бюджет не позволит выделить адекватные ресурсы «для сдерживания врагов США или победы над ними», как не поможет и восстановить боеготовность.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Белом доме решили увеличить бюджет Пентагона на 1,6% в следующем финансовом году.

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