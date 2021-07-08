Москва, , 08:56 — REGNUM Железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана предложила построить компания «Эльгауголь», этот проект в настоящее время обсуждается с РЖД. Об этом 7 июля сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозёров во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Железная дорога Павел Редин © ИА Красная Весна

«Вы сказали сейчас, наверное, имели Эльгу в виду, где ежедневно идет 9−10 составов на сегодняшний момент по объемам. Коллеги предложили вариант построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана при условии, если им дадут возможность вывозить уголь», — приводит его слова ТАСС.

Также глава РЖД уточнил, что это будет не БАМ и не Транссиб, а еще одна, третья параллельная им ветка в сторону Тихого океана.

«Мы тоже этот вариант сейчас вместе с ними рассматриваем, будем предлагать дополнительно в правительство, чтобы расширить и эти мощности», — добавил Белозеров.

Кроме того, указывается, что в ответ на это президент России заявил, что нужно реализовывать этот проект, если это целесообразно.

«Если это целесообразно — делайте и это. Но надо что-то делать, нельзя просто сидеть», — сказал Путин.

Отметим, расположенное в Якутии Эльгинское месторождение угля является одним из наиболее крупных в мире.