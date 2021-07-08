Сеул, , 08:47 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 7 июля переговоры с председателем комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммадом, с которым обсудил пути расширения корейско-африканских отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южнокорейский дипломат отметил, что за последние 15 лет объём официальной помощи в целях развития (ОПР), предоставляемый правительством Южной Кореи странам Африки, увеличился более чем в десять раз. Он также выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества, а также обратился к председателю комиссии Африканского союза с просьбой оказать поддержку в проведении корейского-африканского форума, который запланирован на декабрь текущего года.

В свою очередь, Муса Факи Мухаммад поблагодарил правительство Южной Кореи за помощь в борьбе с пандемией коронавируса, а также выразил готовность поддержать предстоящее мероприятие.